غرفة طوارئ معسكر زمزم للنازحين تعرب عن تقديرها جائزة الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان لعام 2025

أعربت غرفة طوارئ زمزم بالفاشر عن تقديرها لجائزة الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان لعام 2025، التي منحت لشبكة غرف الطوارئ (ERRS) بالسودان.

وأكدت الغرفة على إلتزامها بمواصلة العمل الإنساني والتنسيق الفاعل مع المنظمات لتقديم الدعم للمجتمعات المحلية.

واعتبرت الغرفة الجائزة دافعًا معنويًا كبيرًا يعكس مدى الجهود المبذولة والتضحيات الصامدة التي تقدمها غرف الطوارئ في مختلف أنحاء السودان.