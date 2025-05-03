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غرفة طوارئ معسكر زمزم للنازحين تعرب عن تقديرها جائزة الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان لعام 2025

2025/05/03
أعربت غرفة طوارئ زمزم بالفاشر عن تقديرها لجائزة الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان لعام 2025، التي منحت لشبكة غرف الطوارئ (ERRS) بالسودان.
وأكدت الغرفة على إلتزامها بمواصلة العمل الإنساني والتنسيق الفاعل مع المنظمات لتقديم الدعم للمجتمعات المحلية.
واعتبرت الغرفة الجائزة دافعًا معنويًا كبيرًا يعكس مدى الجهود المبذولة والتضحيات الصامدة التي تقدمها غرف الطوارئ في مختلف أنحاء السودان.
وأثنت الغرفة على هذا الإعتراف الدولي، سائلة المولى دوام العون والتوفيق والسداد.
سونا

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