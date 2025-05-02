رئيس وأعضاء مجلس السيادة ينعون عضو المجلس السابق مولانا حسن قاضي

ينعى السيد رئيس وأعضاء مجلس السيادة الانتقالي عند الله تعالى المغفور له بإذن الله عضو المجلس السيادي السابق مولانا حسن محمد شيخ إدريس قاضي، والذي وافته المنية الجمعة بالقاهرة.

ومجلس السيادة إذ ينعاه، إنما ينعى للشعب السوداني رجلاً وطنياً مخلصاً بذل الجهد والعرق في خدمة وطنه. وبرحيله يفقد الوطن قامة من قامات العمل السياسي والمجتمعي في شرق السودان.

لقد إتسم الفقيد بعطائه الثر في كافة ميادين العمل العام وتميز بالحكمة في إدارة الشأن العام .