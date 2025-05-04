“تفويج حوالي 2000 شخص” .. الأسبوع المقبل إنطلاق مبادرة أرض الخير للعودة من القاهرة للخرطوم

تنطلق يوم الإثنين المقبل مبادرة أرض الخير للعودة من القاهرة للخرطوم تحت رعاية الفريق أول ركن عماد الدين مصطفى عدوي سفير جمهورية السودان لدى جمهورية مصر العربية و السيد ابراهيم عمر قنصل عام السودان لدى القاهرة .

وقال الاستاذ عدي محمد صديق منسق عام المبادرة انهم اكملوا ترتيباتهم لتفويج حوالي 2000 شخص عبر حوالي 40 رحلة برية تنطلق من وسط القاهرة الى وسط الخرطوم وقدم عدي شكره لسعادة سفير السودان بالقاهرة ومباركته خلال إستقباله الإسبوع الماضي لهم بمكتبه بالسفارة .

كما قدم شكره للسيد ولاء باشري مدير عام شركة سوداغاز على إهتمامه بتلبية إحتياجات المجتمع السوداني في المهجر مشيرا إلى أن التفويج سينطلق ظهر يوم الإثنين القادم من منطقة المهندسين بالقاهرة بمشاركة سفارة السودان بالقاهرة .

واوضح السيد ولاء باشري مدير عام شركة سوداغاز في تصريحات صحفية اليوم، ان هذه المبادرة تأتي إنطلاقا من برامج المسؤولية المجتمعية التي تنفذها الشركة بعد إعلان تحرير ولاية الخرطوم من مليشيا الدعم السريع .