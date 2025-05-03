‏الإعيسر: قادة المليشيا المتمردة ومنتسبوها والدول التي دعمتها سينالون أشد العقاب

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وزير الثقافة والإعلام الأستاذ خالد الإعيسر، ‏إن الميليشيا التي ارتكبت جرائم بحق المواطنين العزل في مدينة النهود، وذبحتهم وقتلتهم في أبشع صور الإجرام، ونهبت ممتلكاتهم، وخربت مؤسساتهم ومرافقهم العامة، سيُحاسب قادتها ومنتسبوها، وسينالون أشد العقاب، ومعهم الدول التي دعمتهم.

وأضاف الإعيسر في منشور على منصة فيس بوك “‏سيفرح الشعب، وتنتصر إرادة الأمة، وسيبقى السودان حراً نقياً من الميليشيات والمرتزقة. وستُقطع قريباً جداً، بإذن الله، الأيادي التي تآمرت على الوطن وشعبه”.

‏وزاد “ستعود كل مدينة نالها الأذى آمنةً مطمئنة، كما عادت مدني وولاية الجزيرة، والرهد، وأم روابة، والخرطوم، وبحري، وسنجة، والدندر، وبوط، وجبل موية، وغيرها من المدن والقرى. وإن غداً لناظره قريب”.