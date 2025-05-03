“قطعة أرض بمدينة دنقلا ومبلغ مالي”.. تكريم النابغة إسراء أحمد حيدر الأولى في الشهادة السودانية

قدم ممثل والي الولاية الشمالية الأمين العام لحكومة الولاية الأستاذ محجوب محمد سيَد أحمد، التهنئة بالنجاح لأسرة الطالبة النابغة إسراء أحمد حيدر محمد أحمد، الأولى على مستوى السودان في الشهادة السودانية، من مدرسة المتفوفات دنقلا.

جاء ذلك لدى زيارة ممثل الوالي برفقة عدد من المسؤولين بالولاية الجمعة للأسرة بمحل إقامتها بمنطقة تنقاسي الرويس وسط حضور أسري كبير، حيث أشار ممثل الوالي إلى أن نجاح إسراء أحمد، يمثل مصدر فخر للولاية وللسودان.