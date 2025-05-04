والي جنوب كردفان يؤكد الإهتمام بتدريب الكوادر لما بعد الحرب

اكد والي جنوب كردفان محمد ابراهيم عبدالكريم الإهتمام بالتدريب والاعداد لمرحلة مفصلية لما بعد الحرب التي شارفت على نهايتها.

جاء ذلك خلال حديثه في ختام الورشة التدريبية لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية لمديرى القطاعات والادارات العامة ونوابهم، تحت شعار (ترقية وتطوير الاداء الاداري لزيادة الإنتاج) .

وقال الوالي ان حكومة الولاية تولي التدريب اولوية قصوى على مستوى الوحدات و المؤسسات الحكومية لترقية وتطوير ورفع كفاءة العامل للخروج من الاطر التقليدية ومواكبة الاهداف الاستراتيجية العالمية لتحقيق الإنتاج والتوسعة في الشراكات علاوة على تفعيل دور الجمعيات التعاونية الإنتاجية لنهوض الإقتصاد، داعيا المتدربين الاستفادة من المعلومات التي تلقوها وتطبيقها كخطة تشغلية والاستفادة من تجارب الآخرين، مؤكدا سعي الحكومة لتوطين التقاوي لدعم صغار المزارعين لرفد السوق بمحصولات إنتاجية.

فيما اشار وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية سيد حماد كافي ان التدريب يشكل أولوية للوزارة لبناء كوادر قادرة على تحمل المسؤولية، معلنا قيام دورة تدريبية للقطاعين الشرقي والغربي قبل بداية الموسم الزراعي، كما حيا القوات المسلحة على الانتصارات التي تحققت في كل المحاور واشاد بالتحام الشعب السوداني ودعمه للقوات المسلحة.

من جانبه أوضح الباشمهندس حامد الرقيق الله جابو المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية ان الدورة استهدفت عدد 45 مشارك من مدراء القطاعات والادارات العامة ونوابهم استمرت لمدة خمسة ايام، قدمت فيها اوراق علمية متطورة بواسطة خبراء مختصين في عدة مجالات .