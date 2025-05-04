بعد طلاقها… عناد ماريتا الحلاني يتصدّر الـ”ترند”

لا يزال اسم الفنانة ماريتا الحلاني يتصدّر “ترند” موقع “تويتر” في أكثر من بلد عربي، منذ الكشف عن طلاقها يوم (الخميس) من كميل أبي خليل مدير قسم الإنتاج الموسيقي في تطبيق “أنغامي”، بعد أقل من عامين على زواجهما.

وفي هذا الإطار، أعاد روّاد مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقابلة لابنة الفنان عاصي الحلاني تكشف فيها أنها عنيدة وغالباً ما تغيّر من الخطط الموضوعة، بينما زوجها يميل إلى الرومانسية الشديدة.

يُذكر أن ماريتا عاصي الحلاني دخلت القفص الذهبي مدنياً في إمارة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة في حزيران (يونيو) من عام 2023، قبل احتفالها بـ”ليلة الحنّة” ثم الزفاف في لبنان.

وفي الساعات الأخيرة، حذفت المغنية اللبنانية وزوجها الصور التي تجمعهما على منصات الـ”سوشيال ميديا”، وأكدت مصادر مقرّبة من الطرفين الخبر المنتشر من دون ذكر الأسباب، وكشفت قناة one tv أن الثنائي لم يتفّقا طوال فترة زواجهما، بشكلٍ يساعد هذا الزواج على الاستمرار.

ولفتت المصادر الى أن عملية الطلاق بين ابنة عاصي الحلاني وكميل تمت بسلاسة ومن دون أي مشاكل، وعلاقتهما انتهت بطريقة ودية.

ولم يعلن الثنائي عن الخبر الحزين حتى الساعة، ولكنّ مقربين منهما تمنّوا احترام خصوصية انفصالهما وعلاقتهما.

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