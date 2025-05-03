أعلنت شبكة أطباء السودان، مقتل 11 شخصا بينهم 4 من أسرة واحدة نتيجة للاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع بمنطقة صالحة جنوب أم درمان أمس الجمعة.

وأضافت الشبكة في بيان “نطلب من المدنيين تجنب مواقع الاشتباكات المسلحة وعدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة كما ندعو الطرفين لتجنب الاقتتال بمواقع المدنيين وفتح مسارات آمنة للمدنيين للخروج من مواقع الصراع حفظا لحياتهم وتجنيبهم الموت”.

الحدث السوداني