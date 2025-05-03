وزير الصحة الاتحادي يبحث جهود مكافحة الاوبئة وإعادة إعمار الصحة مع والي ولاية الخرطوم

استقبل وزير الصحة الاتحادي ، د. هيثم محمد إبراهيم ، والي ولاية الخرطوم، أ. أحمد عثمان حمزة ، والوفد المرافق له صباح اليوم بقاعة الحجر الصحي ببورتسودان، لمناقشة سبل تأهيل المؤسسات الصحية بالولاية وإعادة بناء النظام الصحي بعد الحرب و كذلك مكافحة الاوبئة تمهيدا للعودة الامنة للمواطنين.

وأكد الوزير التزام الوزارة بسد الفجوة في الخدمات الصحية، مشيراً إلى استقرار الإمداد الدوائي، وضرورة تضافر الجهود لاستعادة الخدمات الصحية، خاصة بعد تحرير الخرطوم . كما أوضح أهمية تشغيل المستشفيات الأساسية واستعادة الخدمات التخصصية ، كاشفًا عن خطة لتوفير الأجهزة والمعدات الطبية .

وأعلن الوزير عن مبادرة مرتقبة تجمع رجال الأعمال والشركات والمؤسسات لدعم إعادة إعمار القطاع الصحي ، مشيرًا إلى الترتيب لبدء تشغيل مستشفى بحري (قسم الطوارئ)، ومستشفيات إبراهيم مالك، سوبا، وبشائر . كما كشف عن الجهود الجارية لاستعادة الخدمات المرجعية ، مثل الجهاز الهضمي والقسطرة بمستشفى الشعب ، إضافةً إلى إعادة تشغيل خدمات القسطرة بمستشفى أم درمان ، وإطلاق مشروع تطوير مستشفى الأسنان .

وفي سياق متصل، شدد الوزير على ضرورة تعزيز التدخلات في صحة البيئة ومكافحة الأوبئة، خاصة الكوليرا، مشيرًا إلى توفير المحاليل الوريدية، والتنسيق مع المنظمات الصحية لدعم استقرار الخدمات الطبية بالولاية.

من جانبه، أشاد والي ولاية الخرطوم بالدور الفاعل لوزارة الصحة الاتحادية في دعم الخدمات الصحية، مؤكداً أن تشغيل المستشفيات في المناطق الآمنة ساهم في استقرار تقديم الخدمات الطبية . كما ثمّن زيارات الوزير المستمرة للولاية ووقوفه على الوضع الصحي، مشيرًا إلى أهمية استمرار التعاون لإنجاز الملفات الصحية الحيوية.

وأعلن الوالي أن حكومته تبذل جهودًا كبيرة لاحتواء وباء الكوليرا ، مؤكدًا أن الوضع تحت السيطرة، نافياً الشائعات المتداولة حول انتشاره على نطاق واسع. كما دعا الكوادر الطبية للعودة إلى العمل بحلول الخامس عشر من يونيو ، مشيرًا إلى أهمية المشاركة الفاعلة في جهود إعادة الإعمار وتحقيق استقرار القطاع الصحي بالولاية .

وزارة الصحة