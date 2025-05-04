سياسية
وزارة الصحة بسنار تتسلم 4 الف كرتونة تغذية علاجية إمداداً لفصل الخريف
تسلمت وزارة الصحة بسنار 4 الف كرتونه تغذية علاجية بدعم من منظمة اليونسيف .
وثمن د. ابراهيم العوض احمد وزير الصحة والتنمية الاجتماعية المكلف بولاية سنار جهود منظمة اليونسيف ودعمها المتواصل لبرامج الصحة .
من جهتها اشادت فاطمة محمد عبدالحليم مدير الادارة العامة للرعاية الصحية الأساسية بجهود ادارة التغذية والتي ظلت تعمل في فترة الحرب وبعدها مما كان له الاثر في تقليل حالات سوء التغذية بين الكبار والاطفال .
فيما ابانت مديرة التغذية منال ضوينا حماد الى انه تم استلام 4الف كرتونه تغذية علاجية سيتم توزيعها على مراكز المعالجة المجتمعية لامراض سوء التغذية الحاد بكل محليات ولاية سنار مؤكدة ان الامداد يكفي لفترة الخريف..
سونا