وزارة الصحة بسنار تتسلم 4 الف كرتونة تغذية علاجية إمداداً لفصل الخريف

من جهتها اشادت فاطمة محمد عبدالحليم مدير الادارة العامة للرعاية الصحية الأساسية بجهود ادارة التغذية والتي ظلت تعمل في فترة الحرب وبعدها مما كان له الاثر في تقليل حالات سوء التغذية بين الكبار والاطفال .