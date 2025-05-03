التلفزيون الجزائري: الإمارات دولة مصطنعة حولت نفسها الى مصنع للشر والفتنة

افتتح التلفزيون الرسمي الجزائري بثّه الرئيسي ببيان افتتاحي غير مسبوق هاجم فيه الإمارات، معلنًا أن أبوظبي حوّلت نفسها إلى مصنع لإنتاج الشر والفتنة، وهذه المرة، عادت عبر إحدى قنواتها (الدنيئة) لنشر نوع جديد من السمّ والقذارة والعفن والوقاحة بين الجزائريين.

وأضاف” هذه ليست المرة الأولى التي تهاجم فيها دولة الإمارات (المصطنعة) دولة الجزائر ذات السيادة والعظمة والأبيّة، لا لشيء إلا لتقديم ولاء أكبر لكيانات مصطنعة بنفس القدر”، في إشارة إلى إسرائيل.

ويشير هذا الموقف إلى برنامج حواري على قناة سكاي نيوز مع المؤرخ الجزائري محمد أمين بلغيث، تناول فيه القضية الأمازيغية في الجزائر، واصفًا إياها بـ”مشروع فرنسي صهيوني يهدف إلى تقسيم المنطقة”.

في الجزائر، اعتُبر هذا البرنامج هجومًا على الهوية الوطنية، وتحريضًا على الصراع العرقي، ومحوًا لمكون ثقافي وهوي أساسي للبلاد.

ووصف البيان البرنامج بأنه كعادته، يحمل في طياته روحًا مريضة، وتاجرًا للأيديولوجيات في سوق التاريخ كانت الأسئلة سامة، والإجابات فجة، وتفتقر إلى أي أساس علمي، وبعيدة كل البعد عن أي منهج موضوعي.

وقال مصدر حكومي لوسائل اعلام محلية هذا البرنامج المتهور أعادنا إلى سجلٍّ مُهترئٍ يحاول زرع الشك في أصول الجزائريين وزعزعة الانسجام بين مكونات هويتهم.

وأضاف المصدر، رغم حكمة الجزائر العريقة، وبصيرتها، وحكمتها، وهدوئها، وتسامحها، ورغم كل التحذيرات المباشرة والمبطنة التي حثّت المتآمرين على التراجع، تُصرّ الإمارات على التخلي عن كل المودة السابقة وكل مواقف الدعم والتأييد التي تبنّتها منذ تأسيسها قبل خمسة عقود”.