انطلاق امتحانات المرحلة المتوسطة بولاية كسلا

اعلن والي كسلا بالانابة الاستاذ عمر عثمان عمر، عن انطلاق امتحانات المرحلة المتوسطة للعام 2025 بعد توقف لاكثر من عشرين عاما وذلك بقرعه جرس انطلاق الامتحانات من مدرسة انس بن مالك بمحلية كسلا بحضور لجنة امن الولاية ومختلف قيادات وزارة التربية والتعليم ومحلية كسلا.

ويجلس للامتحانات عدد 16 الف 875 تلميذا وتلميذة بــ 140 مركزا على مستوى الولاية .

ورحب الوالي بالانابة بعودة المرحلة المتوسطة مرة اخرى وبصورة قوية مشيرا الى ان المعلمين كانوا سببا لهذا النجاح والوصول الى مرحلة الامتحانات بتفاعلهم وحسهم الوطني وتحملهم للمعاناة وتأخر استحقاقاتهم.

وحيا الوالي بالانابة الاباء والامهات والوقوف خلف ابنائهم في ظل هذه الظروف وقال اننا نعلن عن تعافي العملية التعليمية بالولاية واستمرارها وتغلبها على كل الصعاب مما يعتبر انتصارا في ميادين معركة الكرامة .

وقدم شكره لكل الذين وقفوا سندا لانجاح العملية التعليمية اضافة الى جهود المعلمين والوزارة والفاعلين في مجال التعليم.

من جانبه اوضح الاستاذ عثمان عمر عثمان وزير التربية والتعليم المكلف ان الامتحانات التي تستمر حتى الثاني عشر من الشهر الجاري تعقد لاول مرة بعد اخر امتحانات في العام 1995 موضحا ان عودة المرحلة المتوسطة بعد هذا الغياب تم بتعاون الجميع وبدعم مقدر من حكومة الولاية واسناد التعليم رغم الظروف والتحديات التي واجهت المرحلة والتعليم بالولاية .

واضاف ان هذه الخطوة تعتبر تغييراً ونجاحاً للكل بعد كل التحديات وان تكون الامتحانات واقعا ملموسا واضاف ان الوزارة فتحت ابوابها لكل الراغبين في اداء الامتحانات من الوافدين بتوجيه من والي الولاية .