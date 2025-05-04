وزير الخارجية يتلقى تهنئة من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي

تلقى وزير الخارجية، السفير عمر محمد أحمد صديق، رسالة تهنئة من السيد محمود علي، رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي، بمناسبة تكليفه بمنصب وزير الخارجية لجمهورية السودان.

وعبّر رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي في رسالته عن خالص تمنياته للوزير بالتوفيق والسداد في أداء مهامه.

وأكد إستعداد الإتحاد الإفريقي لدعم السودان في هذه المرحلة الدقيقة، خاصة فيما يتصل بجهود إحلال السلام وتعزيز الحوار الوطني وتتويح المرحلة الإنتقالية بتنظيم إنتخابات حرة تمكّن السودان من تحقيق الإستقرار السياسي والأمني.

وفي رده على رسالة التهنئة، أعرب السيد الوزير عن خالص شكره وتقديره لرئيس المفوضية على هذه التهنئة الكريمة. وعبر عن إعتزازه بالمواقف الأخوية الداعمة للسودان التي حملتها الرسالة.

كما ثمّن الوزير الدور المحوري الذي يضطلع به الإتحاد الإفريقي في دعم قضايا القارة، مشيراً إلى أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين بما يخدم مصالح شعوب الدول الأعضاء ويقوّي العمل الإفريقي المشترك.