الفرقة السادسة مشاة : قطع الطريق على قوة من المليشيا جنوب شرق مدينة الفاشر

تمكنت القوات المسلحة التابعة للفرقة السادسة مشاة بالفاشر ، من قطع الطريق على قوة من مليشيا آل دقلو الإرهابيـة ، مكونة من خمس عربات قتالية من بينها ثلاث عربات (صرصر) ، جنوب شرق مدينة الفاشر.

وقالت الفرقة السادسة مشاة ، أن العملية أسفرت عن تحييد 2 عربة صرصر ، وتدمير عربة مزودة بمدفع عيار 23 ، بالإضافة إلى تعطيل مركبة قتالية أخرى ، وإصابة العديد من عناصر المليشيا.

وكشفت الفرقة أن قواتها قد تمكنت خلال عملية تمشيطها لأحياء المدنية ، من قتل 10 عنصراً من المليشيا بجانب ضبط عناصر من الأطفال بالأحياء الجنوبية الفاشر ، تتراوح أعمارهم بين ال 10 و12 عامآ ، وهم يحملون أسلحة خفيفة ، ويرتدون الزي المدني يتبعون للمليشيا ، كانوا هاربين من محيط الفاشر.

وأشارت بحسب الإيجاز الصحفي أن الهاربين أكدوا أثناء إستجوابهم انهم يريدون العودة إلى أهاليهم لما تلقوه من عذاب وإهمال من قادتهم الذين فروا وتركوهم للجوع والعطش منذ معركة الاثنين الماضي ولفتوا أنهم قد أقتيدوا قسرآ للمشاركة في المعركة.

على صعيد متصل أعلنت الفرقة السادسة مشاة عن إستشهاد 4 مدنيين ، وإصابة 8

آخرين نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج ، وذلك جراء القصف المدفعي الممنهج الذي شنته المليشيا على أحياء المدينة يوم أمس الجمعة مستخدمة المدفع عيار 120 ملم.