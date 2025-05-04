مدير شرطة ولاية الخرطوم يستقبل الأمين العام للصندوق القومي لرعاية الطلاب

استقبل الفريق شرطة حقوقي/أمير عبد المنعم فضل مدير شرطة ولاية الخرطوم بمكتبه برئاسة شرطة الولاية د/أحمد حمزة الأمين العام للصندوق القومي لرعاية الطلاب والوفد المرافق بحضور اللواء شرطة/عثمان عمر داير مدير الإدارة العامة لشرطة تأمين الجامعات.

وناقش الإجتماع جملة من القضايا والمواضيع ذات الإهتمام والتعاون المشترك بين الشرطة والصندوق وأمن الإجتماع على أهمية عودة الأمانة العامة لمزاولة نشاطها ومهامها من ولاية الخرطوم و إستعرض الاجتماع الموقف العام وخطة تأمين مقار الجامعات والمعاهد العليا والداخليات التابعة للصندوق القومي عبر شرطة تأمين الجامعات خاصة وأن عدد من الجامعات والمعاهد العليا إستأنفت عملها ونشاطها الأكاديمي بولاية الخرطوم كما إطمأن الإجتماع على جاهزية الداخليات لإستقبال الطلاب والطالبات تمهيدا لإستمرار العملية الدراسية بجميع مؤسسات التعليم العالي والإدارات التعليمية التابعة للصندوق.

المكتب الصحفي للشرطة