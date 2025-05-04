حاكم النيل الأزرق: الإقليم يشترك في الحدود مع جنوب السودان وإثيوبيا وهو تحدي يتطلب تنسيق عالي

قال حاكم إقليم النيل الأزرق، القائد أحمد العمدة بادي، أن الإقليم يشترك في الحدود مع دولتي جنوب السودان وإثيوبيا، وان ذلك يشكل تحدي كبير يتطلب تنسيق عالي للتعامل معه، مبينا ان الحرب الحالية تستهدف البلاد ككل، وقال “مدركين للمخطط وسنعمل لافشاله.

وأشار الحاكم خلال لقاء الولاة والوزراء مع الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الإنتقالي ببورتسودان السبت، الى أن الإقليم به مهددات تتمثل في تعديات مجموعات الحركة الشعبية الموالية للحلو والتي يقودها جوزيف تكا، مبينا ان هذه المجموعات تحالفت مع فلول المليشيا المتمردة التي هربت من معارك تحرير ولاية سنار والجزيرة وبدأت في تنفيذ مخطط لزعزعة الإستقرار بأطراف الإقليم.

وتناول بادي جهود الاقليم فيما يتعلق بالإستنفار والمقاومة الشعبية، موضحا انه تم تسخير كل الجهود للمقاومة الشعبية وأن هناك تنسيق جيد في هذا الجانب .

وعبر بادي عن بعض المخاوف و قال ان هناك حوجة مستقبلا لوضع قانون لضبط حاملي السلاح والسيطرة عليهم خاصة وأن هناك مجموعات تملكت أسلحة بسبب ظروف الحرب .

وأشار حاكم الإقليم إلى الملف الإنساني، وقال ان الإقليم يتعامل مع لاجئين ونازحين باعداد كبيرة مما يتطلب تدخلات من المركز.