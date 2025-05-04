“تحية للطالبة شمس الحافظ” .. التربية تفند ادعاءات حول نتيجة الشهادة الثانوية وتعلن عن ارسال النتائج الى الولايات

اعلنت وزارة التربية والتعليم عن قيام الادارة العامة لامتحانات السودان بارسال كشوفات تفاصيل نتيجة الامتحانات للدفعة المؤجلة الى الولايات حتى يتمكن الابناء الطلاب من معرفة تفاصيل نتائجهم .

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم المكلف د. احمد خليفة عمر لبرنامج محور الاحداث بتلفزيون السودان ان النتيجة تم ارسالها الى الولايات في نسخ اكسل (شيت) بجانب نسخ ورقية.

وطمأن الخليفة الطلاب واسرهم بان نتيجة الشهادة السودانية تتخذ فيها اجراءات دقيقة تتسم بالدقة والموضوعية والصرامة ولا مجال ابدا لنسب الخطأ فيها حتى ولو واحد في المائة مشيرا الى ان كل مراحل واعمال الشهادة المسؤلية فيها محددة بدقة بدءا من غرفة الامتحان مرورا بوصول اوراق الاجابة الى ادارة الامتحانات وحتى مراحل الكنترول والتصحيح مشيرا الى ان هذه العمليات اساسية ومتبعة منذ سنين ومؤكدا على ان هذه النتيجة التي اعلنت تمت مراجعتها بلجنة على مستوى الخبراء وبلجنة على مستوى مجلس امتحانات السودان الذي انعقد في صبيحة يوم الخميس وتمت اجازتها قبل اعلانها .

واكد على ان هذه النتيجة نهائية حوت درجات الطلاب الذين تحصلوا عليها بكل موضوعية وشفافية واشرف عليها اكثر من ستة آلاف معلما ومعلمة في عملية التصحيح بجانب الفين معلم في عمليات الكنترول والرصد .

وجدد الوكيل تأكيده على ان الشهادة الثانوية تتمتع بكل شروط الاعتماد والموضوعية واكتسبت سمعة عالمية مشيرا الى ان امتحانات هذه الدفعة كانت واحدة من معارك الكرامة لذلك سعت الجهات المساندة للمليشا الى عرقلة انعقادها وعندما فشلوا في ذلك ارادوا افساد فرحة الطلاب واسرهم وقال (من الواضح ان هنالك منهجية وخطة اعدت لافساد فرحة الشعب السوداني والتشكيك في هذه النتيجة) .

واضاف ان هذا الأمر بدأ منذ يوم اعلان النتيجة بمحاولة بث خبر مفبرك حول نتيجة الطالبة شمس الحافظ يشير الى انه تمت اذاعتها ضمن المائة الأوائل في حين ان ذلك لم يكن حقيقة .