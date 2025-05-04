رئيس اللجنة الوطنية المشتركة للطوارئ الإنسانية: سيتم إيصال مساعدات إنسانية للفاشر في غضون أيام محدودة

أعلن الفريق الصادق إسماعيل رئيس اللجنة الوطنية المشتركة للطوارئ الإنسانية، مستشار مجلس السيادة الإنتقالي للشؤون الإنسانية، أنه سيتم إيصال مساعدات إنسانية لمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، خلال فترة قصيرة لا تتجاوز أيام، مبينا ان اللجنة تبزل قصارى جهوها لإيصال المساعدات للفاشر.

وقال ان هناك مساعدات تم تجهيزها للفاشر تشمل أدوية ومواد غذائية ومعينات.

وطلب الفريق الصادق خلال لقاء الولاة والوزراء مع نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي ببورتسودان اليوم، طلب من الولاة التنسيق الجيد مع مفوضيات العون الإنساني بالولايات وتسهيل مهامها. مؤكدا تعاونهم في اللجنة مع الولايات لأبعد حد، وقال ان كل الولايات تمر بظروف إنسانية بسبب الحرب تتطلب التدخل والعون.