محلية الخرطوم تكشف بداية انفراج ازمة الإمداد المائي بعدد من الأحياء

كشفت محلية الخرطوم عن وصول الإمداد المائي من محطة مياه سوبا الي عدد من أحياء ومربعات جنوبي الخرطوم .

وأكد المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير خلال تفقده حي العشرة عن الجهود المشتركة بين الولاية والمحلية لإعادة الإمداد المائي لكل احياء المحلية تمهيدا لعودة المواطنين لمنازلهم، مشيرا إلي الشروع في تشغيل وحفر عدد من الآبار ذات الإنتاجية العالية بمشاركة معتبرة من الخيرين لسد الفجوة في إمداد المياه لحين تشغيل كل المحطات النيلية بعد تآهيلها،

واكد سيادته خلال تفقده احياء العشرة واشلاق المدرعات بضرورة تضافر الجهود الرسمية والشعبية فيما يلي تأهيل ونظافة المرافق العامة من المدارس والمراكز الصحية والأسواق مشيدا بمواطني حي العشرة لمبادرتهم في قيادة حملات شعبية للنظافة وتطبيع الحياة العامة .