سياسية
الخرطوم تعلن عن خطوات متقدمة لإعادة تشغيل السوق الشعبي بالخرطوم قبل عيد الاضحى
أعلنت محلية الخرطوم عن الوصول لمراحل متقدمة تهدف لإعادة تشغيل السوق الشعبي بالخرطوم بعد ان قامت مليشيا الدعم السريع بتدميره وحرقه بالكامل.
وثمن المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير خلال تفقده السوق السبت ثمن ما قامت به لجنة تجار السوق الشعبي والتي استنفرت كل العاملين لنظافة وإعادة تعمير السوق بجهد شعبي خالص .
مؤكدا بأن الفرصة مازالت مؤاتية لافتتاح السوق قبل عيد الاضحى واللحاق بالموسم حتى يغطي التجار لنسب من خسارتهم بسبب الحرب، معلنا عن التزام المحلية بتنظيم وترتيب السوق وازالة كل الآثار والظواهر السالبة التي كان يعج بها المرفق سابقا.
سونا