الخرطوم تعلن عن خطوات متقدمة لإعادة تشغيل السوق الشعبي بالخرطوم قبل عيد الاضحى

مؤكدا بأن الفرصة مازالت مؤاتية لافتتاح السوق قبل عيد الاضحى واللحاق بالموسم حتى يغطي التجار لنسب من خسارتهم بسبب الحرب، معلنا عن التزام المحلية بتنظيم وترتيب السوق وازالة كل الآثار والظواهر السالبة التي كان يعج بها المرفق سابقا.

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