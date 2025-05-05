ولاية الخرطوم تتسلم قافلة غذائية من نهر النيل دعما لمواطني بحري وشرق النيل

إستقبل الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم الوالي بالإنابة الأستاذ الهادي عبدالسيد إبراهيم عصر السبت قافلة نهر النيل المقدمة من منطقة العبيدية دعما لمواطني ولاية الخرطوم يرافقه المدير التنفيذي لمحلية بحري عبدالرحمن احمد عبدالرحمن والمدير التنفيذي لمحلية شرق النيل مرتضي يعقوب واحتوت القافلة مواد غذائية متنوعة.

الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم حيا أهل ولاية نهر النيل وأهل العبيدية علي هذا الدعم النوعي، وقال إن هذا الدعم ليس غريبا علي ولاية نهر النيل التي ظلت تقدم دعمها غير منقطع لولاية الخرطوم طوال فترة الحرب/ووعد الأمين العام الداعمين بأن تذهب القافلة حسب ما يختارونة من وجهة شيرا الي المعاني السامية التي تحملها القوافل التي تؤكد قيم التكافل بين أبناء الشعب السوداني .

امير القافلة اكرم سعد العمدة حيا ولاية الخرطوم علي صمودها وصبر شعبها كما شكر ولاية نهر النيل والدور الذي ظل يقوم به ديوان الزكاة بالولاية والدعم الكبير الذي وجدوه من القادة العسكريين /وقال إن الدعم القادم سيتوجه لولايات دارفور .