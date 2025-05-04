قائد الفرقة السادسة بالفاشر يهنئ طلاب وطالبات الشهادة السودانية بالنجاح الباهر

هنا قائد الفرقة السادسة مشاة بالفاشر ، اللواء الركن محمد أحمد الخضر صالح الطلاب والطالبات الذين جلسوا لامتحانات الشهادة السودانية هذا العام ، بكافة أرجاء السودان بالنجاح الباهر الذي حققوه، رغم ظروف الحرب .

وقال أن الطلاب والطالبات خاضوا معركة العلم والمعرفة وإنتصروا رغم ظروف الحرب وإفرازاتها السالبة من نزوح وتشريد ولجوء وخص قائد الفرقة بالتهنئة إبنة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور الطالبة شمس الحافظ عبد الله ، والتي قطعت مسافة 2000 كيلومترآ من أجل الجلوس للامتحان بمدينة الدامر بولاية نهر النيل ، وإحرازها نسبة94.7%.وإعتبر نجاحها بشرى باسترداد مدينة الجنينة ، والفرقة 15 مشاة الجنينة.

كما هنأ اللواء الخضر ، الطالبة فاطمة الزهراء أنور دودة، ابنة الفاشر ، من أوائل الشهادة السودانية بمؤسسة د. أبوزيد الكودة التعليمية ، والتي أحرزت 93.3% ،وقال اللواء الخضر أن الطالبة الزهراء خاضت معركتين هما معركة العلم والنجاح في الغربة، ومعركة الوفاء والدعاء لوالدها العقيد الركن أنور دودة ، والذي يقاتل في معركة الكرامة مدافعآ عن الفرقة السادسة مشاة بالفاشر. وإعتبر نجاحها نجاح للجميع ، وللقوات المسلحة بالفرقة السادسة ، والقوات المساندة لها.

سونا