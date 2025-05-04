الناطق الرسمى : استهدف العدو صباح اليوم بطائرات مسيرة انتحارية قاعدة عثمان دقنة الجوية بورتسودان

استهدف العدو صباح اليوم، 4 مايو 2025م، بطائرات مسيرة انتحارية قاعدة عثمان دقنة الجوية، ومستودعاً للبضائع، وعدداً من المنشآت المدنية بمدينة بورتسودان.

وقد تمكنت مضاداتنا الأرضية من إسقاط عدد منها، في حين تسببت بعض المسيرات بأضرار محدودة، تمثلت في إصابة مخزن للذخيرة بقاعدة عثمان دقنة الجوية، ما أدى إلى حدوث انفجارات متفرقة دون تسجيل أي إصابات بين الأفراد.

العميد ركن نبيل عبد الله

الناطق الرسمى باسم القوات المسلحة السودانية