وزير الطاقة والنفط يكشف عن جهود لحل أزمة الكهرباء بالشمالية وسنار في وقت قريب

كشف وزير الطاقة والنفط د. محي الدين نعيم عن جهود لحل أزمة الكهرباء بالولاية الشمالية، موضحا ان هناك تواصل تم مع القيادة المصرية لزيادة حجم الربط الشبكي بين البلدين، مبيناً أن نتائج هذا التواصل ستظهر خلال أيام محدودة ما سيسهم في حل أزمة الكهرباء بالولاية الشمالية.

وأشار كذلك إلى ترتيبات لحل مشكلة الكهرباء في ولاية سنار، وأن هناك تفاهمات تمت مع إثيوبيا في هذا الأمر تقوم على تقديم الغاز من طرف السودان مقابل الكهرباء.

وقال د. محي الدين خلال لقاء الولاة والوزراء مع الفريق أول الركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الإنتقالي ببورتسودان يوم السبت، ان الوزارة لديها خطة طموحة وفعالة لما بعد الحرب، تتضمن شراكات مع دول وأصدقاء ستسهم في استقرار كبير للإمداد الكهربائي بالبلاد.

وتحدث الوزير عن التحديات التي تواجه القطاع، مبيناً أن تعديات المليشيا الإرهابية واستهدافها المتكرر لمحطات الكهرباء شكلت معضلة كبيرة أمام جهود الوزارة لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة للبلاد.

وأبان ان هناك جهود كبيرة تجري الآن لإيجاد حلول للمناطق التي إنقطعت عنها الكهرباء، مبشرا بظهور ثمرة هذه الجهود خلال الفترة المقبلة منادياً بالمزيد من الصبر.