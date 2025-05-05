نانسي عجرم تشعل المتحف المصري بأجواء لا تُنسى: ليالي القاهرة دايمًا مختلفة

ظهرت الفنانة نانسي عجرم في مقطع فيديو قصير من حفلها الأخير في المتحف المصري الكبير، ليلة الجمعة، تم تداوله عبر موقع إنستجرام.

ونشرت نانسي عبر حسابها الرسمي على منصة «X» (تويتر سابقًا) صورة من الحفل، وعلّقت قائلة: “ليالي القاهرة دايمًا مختلفة”، في إشارة إلى الأجواء الساحرة التي صاحبت الليلة الغنائية.

ومن خلال مقطع الفيديو، ظهرت نانسي عجرم وهي تتفاعل مع جمهورها بأغنية “من نظرة”، ثم أعطت الميكروفون لإحدى السيدات لتغني معها الأغنية.

من جهة أخرى، طرحت الفنانة نانسي عجرم أحدث أغانيها بعنوان “طول عمري نجمة”.

وتُعد أغنية “طول عمري نجمة” آخر تعاون جمع بين نانسي عجرم والملحن الراحل محمد رحيم.

صدى البلد