سفير قطر لدى السودان يحضر مبادرة شعبية أقيمت في بورتسودان تقديرا لدعم قطر المتواصل

حضر سعادة السيد محمد بن إبراهيم السادة، سفير دولة قطر لدى جمهورية السودان الشقيقة، مبادرة شعبية أقيمت بمدينة بورتسودان، نظمتها رابطة الشعوب السودانية، تعبيرا عن شكرها وامتنانها للدعم المتواصل الذي تقدمة دولة قطر، للشعب السوداني في مختلف المجالات.

شهدت الفعالية حضورا جماهيريا واسعا من مختلف أطياف الشعب السوداني وإداراته الأهلية والمجتمعية، حيث عبر المشاركون عن تقديرهم لمواقف دولة قطر ومبادراتها الإنسانية ومواقفها الرسمية الداعمة للسودان في كافة المحافل الإقليمية والدولية.

وكالة الأنباء القطرية