شعارهُ صقرُ جديانٍ له رقصت أنشودةُ الفخرٍ أنغامًا وألحانا شطآنُ نيلِكَ أنداءٌ لملحمةٍ كم شيَّدَتْ في نواحِ الأرضِ بُنيانا

يجرُّ أذيالهِ عارًا و خزيانا

كم شيَّدَتْ في نواحِ الأرضِ بُنيانا

يسمو بهِ الحقُّ تبيانًا وبرهانا

تعيد ما قد مضى مجدًا كما كانا

مع وزير الماليّة السوداني الدكتور جبريل إبراهيم في بودكاست “ذوو الشأن مع خديجة”، قريبًا على منصّة أثير..

خديجة بن قنة