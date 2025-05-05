سياسية
شعارهُ صقرُ جديانٍ له رقصت أنشودةُ الفخرٍ أنغامًا وألحانا شطآنُ نيلِكَ أنداءٌ لملحمةٍ كم شيَّدَتْ في نواحِ الأرضِ بُنيانا
سودانُ اسمُكَ للتاريخِ أُحجيةٌ
تعيد ما قد مضى مجدًا كما كانا
غنْت بها سيرةُ الأمجادِ أزمنةً
لحنٌ تجلَّى على الأوتار عنوانا
سودانُ جيشُكَ أحرارُ وألويةٌ
يسمو بهِ الحقُّ تبيانًا وبرهانا
شعارهُ صقرُ جديانٍ له رقصت
أنشودةُ الفخرٍ أنغامًا وألحانا
شطآنُ نيلِكَ أنداءٌ لملحمةٍ
كم شيَّدَتْ في نواحِ الأرضِ بُنيانا
سودانُ آنَ أوانُ الجدِّ فانتفضت
فيكَ الأبابيلْ نيرانًا وبركانا
سجيلُ أرضِكَ للباغينِ عاصفةٌ
تصبُّ سوطَ عـ.ــذاب الو.يلِ ألوانا
ونافخُ الكيرِ كم بؤسٍ يحيطُ به
يجرُّ أذيالهِ عارًا و خزيانا
كلمات: ياسين سالم الشمري
مع وزير الماليّة السوداني الدكتور جبريل إبراهيم في بودكاست “ذوو الشأن مع خديجة”، قريبًا على منصّة أثير..
خديجة بن قنة