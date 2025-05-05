وزير الداخلية يدشن بولاية الخرطوم إنطلاقة إسبوع المرور العربى ويدعو المواطنين للإلتزام بالنظم واللوائح المرورية

دشن الفريق شرطة/ خليل باشا سايرين وزير الداخلية، الأحد، بدائرة مرور ولاية الخرطوم فعاليات إسبوع المرور العربى الذى يجى تحت شعار(تمهل ،، أمامك حياة) بحضور الأستاذ/ الهادى عبدالسيد الامين العام لحكومة ولاية الخرطوم ممثل الوالى وأعضاء هيئة إدارة الشرطة.

وزير الداخلية أوضح أن وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة والإدارة العامة للمرور درجت على تنظيم تلك الفعالية سنويا ونسبة لظروف الحرب توقفت لمدة عامين ، مبينا أن الولاية وبعد تحريرها على أيدى القوات المسلحة والأجهزة الامنية الأخرى من المليشيا المتمردة هاهى اليوم تحتفل باسبوع المرور العربى من داخل ولاية الخرطوم ، مؤكدا أن المرور خدمة شرطية مهمة وأساسية لتنظيم وترتيب المركبات من ترخيص وتحويل ملكية وإستخراج رخص القيادة لاثبات حقوق المواطنين بجانب تنظيم حركة السير فى الطرقات للحد من الحوادث المرورية التى تؤدى الى وفبات واصابات بسبب إستخدام السرعة الزائدة ، داعيا المواطنين الى ضرورة الآلتزام بالنظم واللوائح المرورية التى تنظم عملية السير حفاظا على ارواحهم وممتلكاتهم

اللواء شرطة حقوقى د/ سراج الدين منصور خالد مدير الادارة العامة للمرور اوضح في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة أن تدشين إسبوع المرور اليوم يأتى وفق موجهات الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ونحن فى المرور نترجمه الى واقع عملى لتحقيق السلامة المرورية ، مشيرا الى أن شعار هذا العام يجسد قيم ومعانى السلامة المرورية التى تهدف الى التوعية والإرشاد للمواطنين ولكافة شركاء السلامة المرورية فى أنحاء البلاد ، مشيدا باهتمام وتجاوب ولاة الولايات الذين تكرموا بتخفيض رسوم المعاملات المرورية بنسبة 50% كل عام إسهاما منهم لبرامج السلامة المرورية ، مشيدا بالجهود الكبيرة التى ظل يضطلع بها منسوبى المرور فى كافة الولايات فى سبيل خدمة المواطنين وحفاظا على الأرواح والممتلكات