والي الشمالية: بشريات مهمة في مجالات الكهرباء والمياه والأمن والخدمات

أعلن اللواء ركن (م) عبدالرحمن عبدالحميد، والي الولاية الشمالية، عن تلقي الولاية التزامات ووعودًا جادة بتنفيذ قرارات من شأنها معالجة أبرز التحديات التي تواجه الولاية، وفي مقدمتها تعزيز الأمن، تحسين الخدمات الأساسية، ومعالجة مشاكل الكهرباء والمياه، إلى جانب دعم التنمية الاجتماعية وقضايا المستضافين.

جاء ذلك خلال مشاركته في ملتقى الولايات الذي انعقد بمدينة بورتسودان يوم السبت، برئاسة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، عضو مجلس السيادة ونائب القائد العام، حيث وصف الوالي الاجتماع بأنه “برلمان مصغّر” تناول قضايا الولايات بشفافية واهتمام كبير.

وأوضح الوالي في تصريح لـ(سونا) أن اللقاء ضم ولاة الولايات وعددا من أعضاء مجلس الوزراء، خاصة الوزراء المعنيين، إلى جانب ممثلي وزارة الحكم الاتحادي. وأتاح الاجتماع مساحة واسعة لعرض تحديات الولايات، وأسفر عن مخرجات وصفها بـ”الإيجابية جدًا”، مبشّرة بمكاسب كبيرة في الأفق.

وأشار إلى أن حكومة الشمالية طرحت خلال الاجتماع حزمة من القضايا العاجلة، لاسيما في مجالي الأمن والخدمات، وقد لاقت هذه القضايا تجاوبا وتفاعلا كبيرا من الجهات المختصة، مع وعود بتنفيذ قرارات عملية لمعالجتها.