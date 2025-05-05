جمعية الهلال الاحمر السوداني بشمال دارفور تكثف جهودها لاغاثة اكثر من 393 الف نازحا بدعم من برنامج الغذاء العالمي

كثفت جمعية الهلال الاحمر السوداني فرع ولاية شمال دارفور جهودها خلال الاسابيع الماضية من أجل الاستجابة لمتطلبات الاوضاع الإنسانية الحرجة التي خلفتها الاعتداءات الوحشية التي نفذتها قوات الدعم السريع على معسكر زمزم للنازحين خلال الاسبوع الثاني من شهر ابريل الماضي والتي ادت الى مقتل واصابة المئات من النازحين وفرار مئات الآلآف منهم الى مدينة الفاشر وعدد من محليات الولاية الاخرى بالتركيز على محلية طويلة .

وقال المدير التنفيذي لجمعية الهلال الاحمر بشمال دارفور المهندس عبد الرسول عبدالله عبدالرسول ان موظفي ومتطوعي الجمعية بمحليات طويلة وأم كدادة واللعيت يقومون حاليا بالاشراف على توزيع عدد (2262) طنا متريا من المواد الغذائية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي لعدد (393) الف و(502) نازحا ومقيما ولاجئا بالمحليات الثلاث بينهم عدد (81) الف و(798) من النساء الحوامل والمرضعات والاطفال .

واضاف عبدالرسول في تصريح ل(سونا) ان محلية طويلة كان لها النصيب الأكبر من حيث اعداد النازحين والذي قال انه بلغ (335) الف و(565) شخصاً ، منهم (67) الف و(113) من النساء والاطفال ،مبينا ان المواد الغذائية التي يتم توزيعها عبر عدد من المراكز يتمثل في “الذرة والعدس والزيت والملح ، بالاضافة الى البسكويت المخلوط” مشيراً الى ان كميات الغذاء المخصصة للنازحين بمحلية طويلة ستكفيهم لمدة عشرة أيام ، فيما تكفي المستهدفين بمحليتي اللعيت وأم كدادة لمدة شهر واحد.