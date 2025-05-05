“سوق الاسماك ومسلخ الصحافة” .. محلية الخرطوم تسجل دخول لمواقع كانت تحتلها المليشيا بعد تحريرها

وكشفت جولة المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير برفقة مدير قطاع الخرطوم جنوب معاذ محمد فضل الله كشفت عن التعديات التي طالت مواقع سوق الاسماك ومسلخ الصحافة الذي كان مخصصا لصادر الماشية حيث توقف العمل كليا بالمرفقين بسبب سرقة المحولات وكيبلات الكهرباء وتخريب شبكات المياه.