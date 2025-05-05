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“سوق الاسماك ومسلخ الصحافة” .. محلية الخرطوم تسجل دخول لمواقع كانت تحتلها المليشيا بعد تحريرها
سجلت محلية الخرطوم دخول لأول مرة لمواقع استراتيجية كانت تحتلها مليشيا الدعم السريع جنوب الخرطوم .
وكشفت جولة المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير برفقة مدير قطاع الخرطوم جنوب معاذ محمد فضل الله كشفت عن التعديات التي طالت مواقع سوق الاسماك ومسلخ الصحافة الذي كان مخصصا لصادر الماشية حيث توقف العمل كليا بالمرفقين بسبب سرقة المحولات وكيبلات الكهرباء وتخريب شبكات المياه.
ووجه المدير التنفيذي للمحلية بحصر الأضرار وازالة كافة المخالفات حول الموقعين حسب توجيه الولاية لمكافحة الظواهر السالبة والتعديات، فضلا عن نظافة وتعقيم الموقعين تمهيدا لإعادة تشغيلهما باعتبارهما من أهم المواقع التي تدعم توفير الأمن الغذائي لسكان المحلية.
سونا