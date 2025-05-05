“قائمة الشرف (7) طلاب من أبناء الولاية و(12) من الطلاب الوافدين”.. وزير التربية والتعليم بنهر النيل يشيد بمدرسة الدامر الثانوية الجديدة ويصفها بالمدرسة النموذجية

أكد الأستاذ أحمد حامد أحمد يس، المدير العام لوزارة التربية والتعليم بولاية نهر النيل والوزير المكلّف، أن النتائج المشرفة التي حققتها الولاية في امتحانات الشهادة الثانوية للدفعة المؤجّلة لعام 2023م جاءت ثمرة لتكامل الجهود الرسمية والشعبية، بقيادة والي الولاية راعي التعليم، الذي أولى اهتمامًا كبيرًا باستمرارية العملية التعليمية تحت شعار: “التعليم لا ينتظر”.

وأشار الوزير إلى أن هذا الشعار انعكس إيجابًا على الأداء التعليمي، مما جعل ولاية نهر النيل في صدارة ولايات البلاد في مجال التعليم، واستضافت أعدادًا كبيرة من الطلاب والطالبات من ولايات مختلفة جلسوا لامتحانات الشهادة، كما انطلقت منها العديد من الجامعات السودانية.

وأضاف الوزير أن النتيجة التي تحققت هذا العام تعد سابقة، حيث ضمت قائمة الشرف (7) طلاب من أبناء الولاية و(12) من الطلاب الوافدين الذين درسوا بمدارس نهر النيل، إلى جانب إحراز المركز الأول في كل من التعليم الصناعي والتعليم الديني.

وخصّ الوزير بالتهنئة مجتمع الولاية عامة، ومحلية الدامر خاصة، ومدرسة الدامر الثانوية الجديدة بنات، واصفًا إيّاها بالمدرسة النموذجية، مشيدًا بالتفوّق الكبير الذي حققته طالباتها، والذي اعتبره تتويجًا لحلم طالما راود الأسر والطلاب في استمرار المسار التعليمي رغم التحديات.

ووجّه الوزير تحيّته وتقديره العميق للمعلمين والمعلمات الذين بذلوا الجهد في ظل ظروف صعبة، كما شكر الأسر، والمجالس التربوية، والشركات، والمنظمات، والقوات النظامية، وكل من أسهم في دعم المسيرة التعليمية بالولاية.