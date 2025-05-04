د.التهامي الزين حجر يؤدي القسم أمام السيد رئيس مجلس السيادة وزيراً للتربية والتعليم

أدى القسم أمام السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان اليوم د. التهامي الزين حجر محمد وزيراً لوزارة التربية والتعليم، بحضور الأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن د. محمد الغالي علي يوسف، ورئيس الجهاز القضائي بولاية البحر الأحمر ممثلاً لرئيس القضاء.

وأعرب وزير التربية والتعليم ، في تصريح صحفي، عقب أدائه القسم عن شكره وتقديره للسيد رئيس مجلس السيادة على الثقة التي أولاها له، لتولي هذا المنصب في ظل التحديات الراهنة التي تواجه البلاد، لدعم مسيرة التربية والتعليم.

مشيداً بالتضحيات الجسام التي بذلتها القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والمستنفرين، في التصدي لمليشيا آل دقلو الإرهابية، وتحقيق الانتصارات في معركة الكرامة والعزة، مؤكداً دعم الوزارة للقوات المسلحة لصون وحدة السودان واستقراره وسلامة أراضيه.

وأشار سيادته إلى أن التعليم يعد ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، مؤكداً حرصه على جودة التعليم، وبناء نظام تعليمي متقدم ومتطور يلبي احتياجات المجتمع، وإيجاد فرص تعليمية متساوية للجميع.

ونوه د. التهامي إلى أن الرؤية المستقبلية للوزارة تتمثل في إعادة بناء وتحسين البنية التحتية لجميع المؤسسات التعليمية التي دمرتها المليشيا الإرهابية، وبناء مدارس حديثة مجهزة بالتقنيات التعليمية المتقدمة وذلك بالتنسيق مع شركاء العملية التعليمية في الداخل والخارج.

وأضاف سيادته أنه سيعمل على مواكبة التطور العالمي في المناهج، والاستفادة من التكنولوجيا في الإدارات المختلفة للوزارة، وتنمية التعليم الإلكتروني، مؤكداً دعمه ورعايته للمعلمين وتدريبهم على التحول الرقمي بالوزارة.

وشدد د. التهامي على أهمية التعليم الفني، باعتباره ركيزة أساسية في عملية نهضة البلاد، مضيفاً أنه سيقوم بجولة على عدد من الولايات للوقوف على حجم الأضرار التي لحقت بالمؤسسات التعليمية، معلناً عن نقل مقر الوزارة إلى الخرطوم خلال الفترة المقبلة لممارسة العمل من داخل ولاية الخرطوم.