الشركة السودانية للموارد المعدنية تكرم أولى الشهادة السودانية

كرمت الشركة السودانية للموارد المعدنية الطالبة النابغة إسراء احمد حيدر الأولى على مستوى السودان في الشهادة السودانية للعام 2025 أمس بمنطقة تنقاسي الرويس بمحلية مروي .

وذلك بحضور مدير الشركة بالولاية الشمالية الأستاذ عبدالرحمن محجوب النضيف الذي قدم التهنئة للطالبة إسراء واسرتها ونقل تحايا وتهاني المدير العام للشركة الأستاذ محمد طاهر عمر للطالبة و أهل تنقاسي والشمالية الذين يستحقون هذا النجاح.

َوأعلن النضيف عن تكفل المدير العام للشركة محمد طاهر عمر ، للطالبة إسراء وأسرتها بأداء عمرة .

وقال النضيف في كلمته أن رد أهل الشمالية على الإستهداف لمواردهم وبنياتهم هو مزيد من النجاحات.

وعدد الأستاذ النضيف مساهمات الشركة السودانية لإنسان الولاية في التعليم والمياه والصحة

وتفاعل الحضور من أهل المحتفى بها مع بشرياته التي أرسلها لهم بالنصر القريب وقال لن تؤتى البلاد من ثغرة الإقتصاد أن شاء الله .