القوات المسلحة تستهدف طائرة إماراتية في مطار نيالا وتكبّد المليشيا خسائر فادحة

اعلنت الفرقة السادسة مشاة بالفاشر ، أن القوات المسلحة ، استهدفت أمس السبت بمطار نيالا ، طائرة إماراتية من طراز (بوينج) ، كانت محملة بإمدادات عسكرية ، ولوجستية ، وأسلحة ، وذخائر بالإضافة إلى طائرات مسيرة إنتحارية ، واستراتيجية دعماً لمليشيا آل دقلو الإرهـ_ابيـة.

واكدت الفرقة السادسة ، أن العملية أسفرت عن تدمير الطائرة ، وهلاك العديد من الأجانب ، وإصابة آخرين ، نقلو إلى المستشفى التركي ، ومستشفى الشرطة لتلقي العلاج مشيرة إلى أن المليشيا قامت بمنع المواطنين من الدخول إلى المستشفيين.

كما أعلنت الفرقة عن إفشال محاولة للمليشيا لنقل قوة أخرى في نيالا ، كانت مهيأة للسفر إلى الإمارات للتدريب ، حيث تم تحييد 150عنصراً .

وأضافت الفرقة في الإيجاز الصحفي عبر صفحتها على الفيسبوك ، أن مدينة نيالا ، قد شهدت حملة إعتقالات واسعة إستهدفت المواطنين ، والشباب في الشوارع مشيرة إلى نشوب خلافات ، وإتهامات في صفوف المليشيا ، إعتقالات لعدد كبير من الضباط.

على صعيد محور مدينة الفاشر ، تمكنت قيادة الفرقة السادسة مشاة ، من تدمير مركبتين قتاليتين كانتا تقلان عناصر من مليشيا آل دقلو الإرهابيـة ، مما ادي الى هلاك 4 عنصراً ، وإصابة 6 آخرين بجروح بالغة.

وأشارت الفرقة ، أن المليشيا قصفت المدينة يوم امس بقذائف مدفع عيار 120 ملم ، مما أدى إلى إصابة 7 مدنيين بإصابات متوسطة ، تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج .