سياسية

القوات المسلحة تستهدف طائرة إماراتية في مطار نيالا وتكبّد المليشيا خسائر فادحة

2025/05/04
صقر
الجيش السوداني
اعلنت الفرقة السادسة مشاة بالفاشر ، أن القوات المسلحة ، استهدفت أمس السبت بمطار نيالا ، طائرة إماراتية من طراز (بوينج) ، كانت محملة بإمدادات عسكرية ، ولوجستية ، وأسلحة ، وذخائر بالإضافة إلى طائرات مسيرة إنتحارية ، واستراتيجية دعماً لمليشيا آل دقلو الإرهـ_ابيـة.
واكدت الفرقة السادسة ، أن العملية أسفرت عن تدمير الطائرة ، وهلاك العديد من الأجانب ، وإصابة آخرين ، نقلو إلى المستشفى التركي ، ومستشفى الشرطة لتلقي العلاج مشيرة إلى أن المليشيا قامت بمنع المواطنين من الدخول إلى المستشفيين.
كما أعلنت الفرقة عن إفشال محاولة للمليشيا لنقل قوة أخرى في نيالا ، كانت مهيأة للسفر إلى الإمارات للتدريب ، حيث تم تحييد 150عنصراً .
وأضافت الفرقة في الإيجاز الصحفي عبر صفحتها على الفيسبوك ، أن مدينة نيالا ، قد شهدت حملة إعتقالات واسعة إستهدفت المواطنين ، والشباب في الشوارع مشيرة إلى نشوب خلافات ، وإتهامات في صفوف المليشيا ، إعتقالات لعدد كبير من الضباط.
على صعيد محور مدينة الفاشر ، تمكنت قيادة الفرقة السادسة مشاة ، من تدمير مركبتين قتاليتين كانتا تقلان عناصر من مليشيا آل دقلو الإرهابيـة ، مما ادي الى هلاك 4 عنصراً ، وإصابة 6 آخرين بجروح بالغة.
وأشارت الفرقة ، أن المليشيا قصفت المدينة يوم امس بقذائف مدفع عيار 120 ملم ، مما أدى إلى إصابة 7 مدنيين بإصابات متوسطة ، تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج .
وأكدت الفرقة السادسة مشاة بالفاشر ، أن الأوضاع لا تزال تحت سيطرة القوات المسلحة ، والقوات المساندة لها ، والصادقين الذين أبهروا العالم بشجاعتهم ، وتمسكهم بالفرقة ، وبمدينتهم العريقة الفاشر ، وترحمت علي ارواح الشهداء الأبرار وتمنت الشفاء العاجل للجرحى والمصابين ، والعودة الآمنة للمفقودين.
سونا

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