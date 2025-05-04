الخارجية القطرية: نجدد دعمنا الكامل لوحدة وسيادة استقرار السودان

قالت وزارة الخارجية القطرية إننا ندين استهداف المرافق الحيوية والبنى التحتية في كسلا وبورتسودان بجمهورية السودان الشقيقة

– هذا الاستهداف عملاً منافياً للقانون والأعراف الدولية تهديداً خطيراً لأمن المنطقة

– نؤكد رفضنا القاطع لاستهداف المنشآت المدنية والمرافق الحيوية وندعو إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب عبر الوسائل السلمية

– نجدد دعمنا الكامل لوحدة وسيادة استقرار السودان ووقوفنا إلى جانب الشعب السوداني الشقيق لتحقيق تطلعاته في التنمية والازدهار.

الجزيرة – السودان