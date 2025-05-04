سياسية
الخارجية القطرية: نجدد دعمنا الكامل لوحدة وسيادة استقرار السودان
قالت وزارة الخارجية القطرية إننا ندين استهداف المرافق الحيوية والبنى التحتية في كسلا وبورتسودان بجمهورية السودان الشقيقة
– هذا الاستهداف عملاً منافياً للقانون والأعراف الدولية تهديداً خطيراً لأمن المنطقة
– نؤكد رفضنا القاطع لاستهداف المنشآت المدنية والمرافق الحيوية وندعو إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب عبر الوسائل السلمية
– نجدد دعمنا الكامل لوحدة وسيادة استقرار السودان ووقوفنا إلى جانب الشعب السوداني الشقيق لتحقيق تطلعاته في التنمية والازدهار.
الجزيرة – السودان