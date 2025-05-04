✍️أبرز تصريحات المصباح قائد فيلق البراء بن مالك لدي زيارته أولى الشهادة السودانية

قال المصباح طلحة قائد فيلق البراء، لدي زيارته أولي الشهادة السودانية بتنقاسي:

تكريم النابغة إسراء تكريم لكل الطلاب والطالبات المتفوقين،،،

المعركة التي خاضها طلابنا وطالباتنا في السودان لا تقل أهمية عن معركة الكرامة،،،

بالتعليم سنوقف صوت البندقية وستنهض الأمة وأملنا كبير في طلابنا وطالباتنا قادة المستقبل،،،

بالتعليم سنهزم الجهل وننهض بسوداننا لن نترك للطواغيت والظالمين أن يتسيدوننا ولن تنتزع حقوق الضعفاء،،،

لأولي الشهادة السودانية : تمسكي بالحجاب وتعاليم الدين الإسلامي فإن الأعداء والمتربصين لن ينالوا منا،،،

لن نترك مجالا للمليشيا والمرتزقة والعملاء ولن نترك مجالا لقوي الحرية والتغيير للنيل من هذا الوطن،،،

إصرار قيادة الدولة على إقامة إمتحانات الشهادة السودانية رغم الظروف كانت لها رسائل عظيمة وفرضت هيبة الدولة،،،

لن يرمش لنا جفن وسنظل أقوياء رغم كيد الأعداء ورسالتنا لرأس الحية لن تناولو منا،،،

أطلقنا مشروع تأمين الجامعات السودانية وبدأناه من العاصمة الخرطوم منعا لإستهداف التعليم،،،

سنحرر الفاشر وإقليم دارفور وبدأنا التجهيز لذلك من أرض الشمال،،،