قائد منطقة البحر الأحمر العسكرية يقدم تنويرا للبعثات الدبلوماسية والقنصلية وممثلي المنظمات الدولية والاقليمية حول تطورات الأوضاع

قدم الفريق الركن محجوب بشرى قائد منطقة البحر الأحمر العسكرية اليوم بوزارة الخارجية ببورتسودان تنويرا للبعثات الدبلوماسية والقنصلية وممثلي المنظمات الدولية والاقليمية المعتمدة بالسودان حول تطورات الأوضاع الأمنية.

وقال بشرى ان مدينة بورتسودان تعرضت فجر اليوم عند الساعة الثالثة والنصف صباحا إلى هجوم استمر حتى الساعة السابعة صباحا بعدد من المسيرات مستهدفاً محطة الرادار في فلمينقو وقاعدة عثمان دقنة الجوية وبعض المنشآت الاستراتيجية المدنية المهمة بالمدينة.

واكد ان كل الطائرات الانتحارية وعددها 11 مسيرة تم التعامل معها بواسطة وسائل الدفاع الجوي والسيطرة عليها وتحييدها تماما حيث سقط جزء منها في البحر بسبب الإجراءات التي اتخذتها وتبقى منها سبعة الآن بأيدينا.

وأضاف اثناء معركة الدفاع الجوي مع هذه المسيرات هاجمت مسيرة استراتيجية قاعدة عثمان دقنة الجوية محدثة بعض الاضرار المادية في القاعدة، مؤكدا عدم حدوث اي خسائر بشرية غير بعض الاصابات الطفيفة وسط العاملين بالقاعدة.

وقال ان الهدف من هجوم الطائرات الانتحارية كان التغطية على هجوم الطائرة الاستراتيجية واشغال وسائل الدفاع الجوي عن الطائرة الأساسية الاستراتيجية.

وأضاف انه تم إغلاق مطار بورتسودان لحماية الأرواح حتى يتم إزالة الخطر وسيعاود المطار عمله اليوم عند الساعة الخامسة مساءاً.