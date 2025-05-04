سياسية
⭕ مصر تدين استهداف البنى الأساسية والمرافق الحيوية في مدينتي بورسودان وكسلا بالسودان
قالت الخارجية المصرية إن مصر تدين استهداف البنى الأساسية والمرافق الحيوية في مدينتي بورسودان وكسلا بالسودان
مصر تشدد على ضرورة الحفاظ على مقدرات الشعب السوداني وعدم استهداف البنى الأساسية والمرافق المدنية والحفاظ على وحدة واستقرار السودان
مصر تؤكد أن استهداف البنية التحتية المدنية يؤدي إلى الإضرار بجهود استعادة الاستقرار في السودان ويعرقل مساعي تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية
مصر تدعو إلى وقف إطلاق النار حفاظا على مقدرات الشعب السوداني
القاهرة الإخبارية