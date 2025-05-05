التربية والتعليم بالجزيرة تُجيز تقويم العام الدراسي 2025م

أجازت لجنة تقويم العام الدراسي بوزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة، في اجتماعها الأحد برئاسة الأستاذ عبد الله أبو الكرام عبد الله، المدير العام للوزارة، تقويم العام الدراسي 2025م.

وبحسب التقويم المجاز، تقرر أن تنعقد امتحانات شهادة الأساس للعام الدراسي 2025م في الثلاثين من أغسطس المقبل وتستمر حتى الرابع من سبتمبر، على أن تقام امتحانات الشهادة المتوسطة في الثامن والعشرين من سبتمبر وتختتم في السادس من أكتوبر.

وأوضح الأستاذ عبد الله أبو الكرام في تصريح لـ(سونا) أن هذا العام يعد عامًا علاجيًا لتعويض فاقد العام 2024م، مؤكدا أن الدراسة لدفعة 2025م بالمرحلة الثانوية ستستمر حتى إعلان موعد امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2025م.