وكيل الخارجية يطمئن المجتمع الدولي والسلك الدبلوماسي بأن القوات المسلحة قادرة على التصدي لاستهداف وهجوم المليشيا

واكد في تصريحات صحافية عقب التنوير الذي قدمه قائد منطقة البحر الأحمر العسكرية، الأحد، بوزارة الخارجية للبعثات الدبلوماسية والقنصلية وممثلي المنظمات الدولية والاقليمية المعتمدة بالسودان، اكد ان أعضاء السلك الدبلوماسي اعربوا عن تضامنهم مع السودان وشعبه ورفضهم التام لهذا الاستهداف من قبل المليشيا المتمردة مشيرا الى ان هناك عددا من الدول أصدرت بيانات ادانت فيها هذا العمل المشين.