سياسية
وكيل الخارجية يطمئن المجتمع الدولي والسلك الدبلوماسي بأن القوات المسلحة قادرة على التصدي لاستهداف وهجوم المليشيا
طمأن السفير حسين الأمين وكيل وزارة الخارجية المكلف المجتمع الدولي والسلك الدبلوماسي المقيم في السودان، بأن القوات المسلحة قادرة على التصدي لاستهداف وهجوم المليشيا الذي هو امتداد لسلسلة الانتهاكات التي ظلت تستهدف المنشآت المدنية والخدمية والمواطنين العزل.
واكد في تصريحات صحافية عقب التنوير الذي قدمه قائد منطقة البحر الأحمر العسكرية، الأحد، بوزارة الخارجية للبعثات الدبلوماسية والقنصلية وممثلي المنظمات الدولية والاقليمية المعتمدة بالسودان، اكد ان أعضاء السلك الدبلوماسي اعربوا عن تضامنهم مع السودان وشعبه ورفضهم التام لهذا الاستهداف من قبل المليشيا المتمردة مشيرا الى ان هناك عددا من الدول أصدرت بيانات ادانت فيها هذا العمل المشين.
وأضاف انه تم تنوير السلك الدبلوماسي عن الاستهداف والهجوم الذي تم من قبل المليشيا المتمردة وأعوانها عبر مسيرات انتحارية واستراتيجية الذي طال عددا من المنشآت المدنية والخدمية.
سونا