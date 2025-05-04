فتح مطار بورتسودان أمام حركة الملاحة الجوية اعتبارا من الخامسة مساء اليوم

اصدرت هيئة الطيران المدني نشرة بفتح مطار بورتسودان الدولي امام حركة الطائرات وتشغيل الرحلات اعتبارا من الساعة الخامسة مساء اليوم 4/مايو/2025، بعد الاستهداف الغادر بالمسيرات الانتحارية من قبل المليشيا واعوانها.

اكد المدير العام للهيئة ابوبكر الصديق محمد عبدالله، في تصريح لوكالة السودان للأنباء، انسيابية حركة عبور الطائرات بصورة طبيعية وفق القواعد القياسية المعمول بها دوليا.

ويأتي هذا التصريح بعد جهود مكثفة وتعاون وثيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان سلامة الاجواء وانسيابية الحركة الجوية بصورة طبيعية.

وأكد السيد المدير العام الالتزام بأعلى معايير السلامة والامن.

وفي هذا الإطار قامت السلطة منذ وقوع الهجوم الغاشم بالتنسيق مع شركة مطارات السودان والأجهزة المختصة بإغلاق مؤقت لمطار بورتسودان حرصا على سلامة الركاب والعاملين.