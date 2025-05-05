في احتفالية مرورية بشارع الجامعة: تخفيض رسوم الترخيص 50% وتأكيد على السلامة المرورية

د شّن وزير الداخلية الفريق شرطة خليل باشا سايرين، الأحد، انطلاق فعاليات أسبوع المرور العربي من أمام رئاسة مرور ولاية الخرطوم بشارع الجامعة، وذلك بحضورالأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم، الأستاذ الهادي عبدالسيد إبراهيم ممثل الوالي، ومدير شرطة الولاية الفريق شرطة أمير عبد المنعم، إلى جانب عدد من القيادات الشرطية.

وشهدت المناسبة إعلان قرارٍ مهم أصدره والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، قضى بتخفيض رسوم ترخيص المركبات بنسبة 50%، مراعاة للظروف الاقتصادية للمواطنين وتزامناً مع احتفالات الأسبوع.

وجاء تدشين الفعاليات هذا العام تحت شعار (تمهّل… أمامك حياة) تأكيداً على أهمية الالتزام بقواعد المرور ودورها في الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأشاد وزير الداخلية خلال كلمته بمجهودات القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى في تطهير ولاية الخرطوم من التمرد واستعادة المؤسسات الحكومية، ما مكّن الدولة من استئناف خدماتها للمواطنين، مشيراً إلى أن أسبوع المرور يمثل أهمية بالغة في تنظيم الحياة العامة وضمان سلامة المركبات.

كما وجّه الفريق سايرين نداءً مفتوحاً للمواطنين بضرورة الالتزام بإرشادات المرور وقوانينه حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.

من جانبه، أكد اللواء شرطة حقوقي دكتور سراج منصور خالد، المدير العام لشرطة المرور، استمرار شرطة المرور في تقديم خدماتها بجودة عالية وتسريع الإجراءات، رغم التحديات، مشيداً بتجاوب ولاة الولايات في قرار تخفيض رسوم المعاملات بنسبة 50%.