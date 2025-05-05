إدانات للهجوم على مرافق حيوية في بورتسودان ودعوات للعودة إلى تنفيذ اتفاق جدة

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها للاعتداءات التي استهدفت المرافق المدنية الحيوية الضرورية لمدينتي كسلا وبورتسودان بجمهورية السودان، مما يعد منعطفا خطيرا في الصراع الدائر في السودان.

وجددت الوزارة مطالبة دولة الكويت المستمرة بعدم استهداف المرافق والمراكز المدنية والتي تشكل رافدا حيويا لحياة السكان، كما دعت في الوقت نفسه إلى وقف إطلاق النار والالتزام بما جاء في إعلان جدة الصادر في 11 مايو 2023، والذي يؤكد على ضرورة حماية المدنيين مع المحافظة على استقلال السودان ووحدة أراضيه ودعم مؤسساته الوطنية.

من جهتها دانت السعودية أمس بشدة الهجوم الأخير الذي نفذته قوات الدعم السريع بطائرات مسيرة انتحارية على عدد من المرافق الحيوية بمدينة بورتسودان، مؤكدة أن ذلك يمثل «تهديدا» لاستقرار السودان والمنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، أن المملكة تطالب بإيقاف فوري للعمليات العسكرية في السودان وتجنيب الشعب السوداني مزيدا من المعاناة والدمار، مؤكدة دعم الرياض المسار السياسي القائم على الحوار والحل السلمي بما يحفظ وحدة وسيادة السودان.

وشددت على رفض المملكة هذه الانتهاكات، داعية إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إعلان جدة لحماية المدنيين بالسودان في 11 مايو 2023.كما دانت قطر الهجوم، معتبرة ذلك عملا منافيا للقوانين والأعراف الدولية وتهديدا خطرا لأمن المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، رفض قطر القاطع استهداف المنشآت المدنية والمرافق الحيوية، داعية إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب عبر الوسائل السلمية.

جاء ذلك بعد الضربة التي نفذتها قوات الدعم السريع بواسطة طائرات مسيرة واستهدفت لأول مرة مطار بورتسودان، الواقعة على البحر الأحمر والمقر الحالي للحكومة السودانية الموالية للجيش. وأعلن العميد نبيل عبدالله، المتحدث باسم الجيش السوداني في بيان صحافي أمس، أن قوات الدعم نفذت هجوما بطائرات انتحارية على قاعدة «عثمان دقنة» الجوية ومستودع للبضائع وبعض المنشآت المدنية بمدينة بورتسودان شرقي البلاد.

وتعد هذه المرة الأولى التي تصل فيها هجمات قوات الدعم السريع إلى مدينة بورتسودان الساحلية. وأكد المتحدث باسم الجيش في بيانه أن «مضاداتنا الأرضية تمكنت من إسقاط عدد من مسيرات الدعم السريع في بورتسودان».

الأنباء الكويتية