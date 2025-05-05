الدوحة تستضيف الدورة (26) لمؤتمر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي

تستضيف العاصمة القطرية الدوحة حاليا الدورة (26) لمؤتمر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي برعاية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري ، بمشاركة كوكبة نيرة من علماء الأمة والخبراء المختصين من أنحاء العالم الإسلامي ، وتستمر اعماله حتى الثامن من مايو الحالي .

ورحب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر السيد غانم بن شاهين بن غانم الغانم، خلال افتتاح الدورة امس بعلماء الأمة وخبرائها المشاركين، مؤكدا أهمية استضافة دولة قطر هذا الحدث العلمي العالمي، تعزيزا لدور الفقه والفكر الإسلامي في معالجة قضايا العصر.

كما ألقى السيد حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، كلمة أشار فيها إلى دور المجمع في ترسيخ الاجتهاد الجماعي، والتفاعل الفقهي مع تحديات الأمة وبعدها ألقى معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، المستشار بالديوان الملكي، عضو هيئة كبار العلماء، إمام وخطيب المسجد الحرام، ورئيس المجمع، تحدث فيها عن أهمية الموضوعات التي ستدرس في الدورة الحالية، وهي موضوعات مهمة تستوجب الاجتهاد الجماعي..

ثم ألقى الأستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو، الأمين العام للمجمع، كلمة أكد فيها أهمية موضوعات الدورة بوصفها موضوعات تمس الواقع، وتؤثر تأثيرا بالغا في حياة الفرد والمجتمع، ومن أهمها موضوع الذكاء الاصطناعي أحكامه وضوابطه، والألعاب الإلكترونية أحكامها وضوابطها، وأثر الأمراض النفسية والعقلية على الأهلية في الشريعة الإسلامية والحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية كما أكد معاليه بأن دورة قطر تعد أكبر دورة في تاريخ المجمع من حيث عدد البحوث العلمية المقدمة إليها وهي 187 بحثا، ومن حيث مشاركة أكبر عدد من العالمات الفضليات”.

ومما يجدر ذكره أن مجلس المجمع سيناقش البحوث المقدمة إليه على مدار خمسة أيام ، وذلك بحضور قرابة ( 230) عالما وخبيرا من أكثر من (60) دولة من دول العالم.

وخلال أيامها الخمسة، تناقش الدورة مجموعة من القضايا الفقهية والفكرية والطبية والاجتماعية والاقتصادية المعاصرة التي تهم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمجتمعات المسلمة حول العالم، ومن أبرزها ، القضايا المستجدة في رعاية الطفولة ، حكم الشرع في دفع الزيادة في القرض من طرف ثالث، وحكم أخذ الأجر على خطاب الضمان والاعتماد المستندي ، الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة.

حكم الشرع في تناول وتسويق اللحوم المستزرعة، والأغذية المحوّرة وراثياً من أصل حيواني .

وسيصدر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي قرارات وتوصيات تسهم في توجيه صناع القرار والقادة والمفكرين، وتعزيز دور الاجتهاد الجماعي المؤسسي في مواجهة قضايا الحياة المعاصرة، ضمن منهج علمي منضبط يجمع بين الأصالة والتجديد.

سونا