استقبال سفينة مساعدات إنسانية تركية بميناء بورتسودان

إستقبلت مفوضية العون الإنساني، والسفارة التركية بالميناء الجنوبي بمدينة بورتسودان اليوم، سفينة مساعدات إنسانية تحمل (110) حاوية، قادمة من تركيا، في إطار تعزيز العلاقات بين السودان وتركيا، وتاكيداً على وقوف تركيا إلى جانب السودان.

وقالت مفوضة العون الإنساني سلوى آدم بنية في تصريحات صحفية بالميناء، ان تركيا الشقيقة ظلت تقدم دعماً كبيراً للسودان طوال فترة الحرب، وأضافت ان السودان يريد ان تكون تركيا موجودة في المرحلة الثانية التي بدأت الآن بالعودة الطوعية، والتي تتطلب المزيد من الدعم، وقالت “نثق في تركيا وأنها لن تخذل السودان”، في مسيرة إعمار ما دمرته الحرب.

وأكدت ان كل المؤسسات بالدولة تعمل بتنسيق تام وتعمل على تسهيل إجراءات الإغاثة باعتبارها أولوية، مبينة ان المفوضية تستلم وتوصل الإغاثة بكل سلاسة بدون عرقلة، مشيرة إلى أن العرقلة كثيراً من الأحيان تكون من المليشيا المتمردة وقالت ان تكاليف عمليات تفريغ وتوزيع المساعدات تتحملها وزارة المالية.

وكشفت المفوض عن مساعدات إنسانية ستصل من تركيا براً عبر جمهوربة مصر العربية الشقيقة خلال الفترة المقبلة تبلغ (154) شاحنة تحمل مواد إغاثة متنوعة، وقالت “نطمئن تركيا والسفير بأن مساعداتهم يتم توزيعها بشكل عادل على الولايات حسب الحوجة وبشكل فوري”، وأضافت “لا نمانع في أن تشارك الجهات المانحة في توزيع المساعدات “.

وأكد السفير التركي فاتح يلدز إستمرار تركيا في الوقوف إلى جانب السودان، وقال “سنستمر في تقديم الدعم والمساندة للشعب السوداني”، معربا عن أمله في أن يعم السلام أرجاء السودان، مضيفاً أن تركيا ستواصل وقوفها الي جانب السودان حتى بعد انتهاء الحرب والمشاركة في جهود إعادة الإعمار.

وقال أن هذه السفينة تم تسميتها سفينة الخير للشعب السوداني، وانها الرابعة التي ترسلها هيئة الإغاثة الإنسانية التركية تعبيرا من تركيا على تقديرها للشعب السوداني، مبينا ان السفينة حمولتها تصل الى (110) حاوية، تشتمل على مواد غذائية، مواد صحية ونظافة، إضافة إلى مواد إيواء.

وأكد الأستاذ عبد الله حسين، ممثل هيئة المواني البحرية استعدادهم التام اتسهيل إجراءات ووصول المساعدات، وتسريع عمليات التفريغ، وإعطاء الأولية في الدخول والتفريغ لسفن المساعدات، معربا عن تقديره للجهود التركية في تخفيف المعاناة عن الشعب.

سونا