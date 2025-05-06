كسلا.. الفرقة 11 مشاة تحتفل بتخريج الدفعتين (51 ب) اسود الكرامة و(22) مدرعات

احتفلت قيادة الفرقة 11 مشاة بولاية كسلا بتخريج الدفعة (51 ب) اسود الكرامة والدفعة (22) مدرعات ذلك باستاد مدينة خشم القربة بحضور والي كسلا بالانابة الاستاذ عمر عثمان ادم وأعضاء لجنة امن الولاية واللواء ركن امير يوسف حاكم قائد المنطقة الشرقية العسكرية وقائد ثاني الفرقة الثانية مشاة وعدد من قيادات القوات المسلحة على مستوى المنطقة العسكرية الشرقية وقيادة الفرقة وقادةالعمل التنفيذي بالمحلية.

واكد الوالي أن رد الكيد للاوباش والمتآمرين بان القوات المسلحة والشعب السوداني يقفون ضد العدوان وان زغاريد الأمهات هي دعم وسند والتفاف حول القوات المسلحة واضاف ان الوقفة التي نقفها في حر الشمس هي للوطن ولله وتمثل رسالة من ولاية كسلا بان القوات المسلحة تتقدم يوما بعد يوم في معاركها في مختلف الجبهات وان المليشيا أعلنت حربها ضد المواطن السوداني وليس القوات المسلحة مستشهدا بما حدث في مدينة النهود من المجازر التي تمت للابرياء .

وقال ان المتخرجين والحاضرين في التخريج لن يهزموا وان القوات المسلحة ستلقن الاعداء درسا تلو الدرس وان مايحدث من استهداف للمرافق الحيوية والبنيات التحتية بالمسيرات هي فرفرة مذبوح .

وحذر الوالي من الالتفات الى خطابات الوهن مؤكدا ان الدفعة المتخرجة هي رافد للقوات المسلحة وسيتوجهون أينما تم الدفع بهم.

من جانبه عبر اللواء ركن حسن أبوزيد قائد الفرقة 11 مشاة عن تقديره للدفعة المتخرجة من ابناء الوطن الذين ابت نفوسهم الا ان ينضموا الى الجندية للدفاع عن الوطن.

وبعث ابوزيد برسائل اطمئنان للشعب السودانى بان القوات منتصرة واضاف ان التهديد على السودان كان كبيرا وان المتآمرين لم يتركوا شيئا لاذلال الشعب السوداني

وقال ابوزيد ان المتمردين مهما استخدموا من أساليب رخيصة لاستهداف المرافق الحيوية نحن قادرون على حمايتها ولايهمنا ان نقدم شهداء واضاف “اننا نعد الابطال لنزج بهم في المعارك في حرب الكرامة التي تمثل مجموعة من المعارك

واكد جاهزية الفرقة 11 واستمراريتها في التدريب والدفع بالمجندين الى ساحات القتال.

وحيا ابوزيد الاسر التي ترفد أبنائها للانضمام للقوات المسلحة والوقوف معها في خندق معركة الكرامة.

اللواء ركن كمال بشير علي مدير إدارة التدريب برية ممثل مندوب القيادة العامة تدريب اشاد بمستوى التدريب والتخرج واهتمام قيادة الفرقة بأمر التدريب في كل النواحي

واضاف ان المنطقة الشرقية اهتمت بأمر التدريب في ظل الحرب تعبئة واستعدادا للمعركة التي تدور رحاها الان ورحب بانضمام الكوكبة المتخرجة الى ركب القوات المسلحة مشيرا الى ان من ينضم للقوات المسلحة في ظل الظروف الحالية يعتبر سودانيا اصيلا وقدم نفسه للدفاع عن الوطن.

رئيس شعبة التدريب بقيادة الفرقة11 العقيد الركن مدثر عبد المنعم رحب بالمشاركين في كرنفال التخريج الذي كان ثمرة عمل دووب استمر مدة 7 اشهر نال خلالها المتخرجون مختلف انواع الجرعات التدريبية منوها الى ان الدفعة الجديدة من المتخرجين تلقوا كافة انواع التدريب الأساسي وتجهيزهم بالتدريب على جميع انواع الأسلحة التي استخدمت في حرب الكرامة حتى يكونوا على اهبة الاستعداد.