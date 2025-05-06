عددُ من القيادات بنهر النيل يقدمون التّهاني للمدارس والطّلّاب المتفوقين في امتحانات الشّهادة الثّانويّة بمحليّة عطبرة

أكّد الأستاذ عثمان محمّد عثمان، الأمين العام لحكومة ولاية نهر النّيل أنّ النّجاحات المتميّزة التي حققتها الولاية في امتحانات الشّهادة الثّانويّة للدّفعة المؤجّلة للعام (٢٠٢٣م) تعتبر شرف كبير لولاية نهر النّيل وتتويجاً لمجهوداتها الكبيرة التي جعلتها الولاية الأولى التي بدأت مسيرة التّعليم في ظل الظّروف التي تشهدها البلاد واستضافتها للامتحانات التي جلس لها بالولاية عدد مقدّر من أبناء السّودان من مختلف الولايات.

جاء ذلك من خلال تقديمه تهاني التّفوّق والنّجاح للطّلّاب المتفوّقين في امتحانات الشّهادة الثّانويّة اليوم بمدرستي عطبرة الصّناعيّة بنين ومدرسة الخدمات بنين بعطبرة.

وذلك بحضور عددٍ من القيادات التّنفيذيّة والتّعليميّة والنّقابيّة بالولاية ومحليّة عطبرة.

وأضاف أمين عام حكومة الولاية أنّ شعار التّعليم لاينتظر الذي رفعه والي الولاية الدكتور محمد عبد الماجد شكّل دافعاً كبيراً لبقيّة الولايات لمواصلة مسيرة التّعليم والوصول لمرحلة الامتحانات التي كانت حلماً يراود الجميع .

وتناول أمين عام الحكومة جهود حكومة ولاية نهر النّيل وحرصها على المشاركة في قضايا الهم العام كأوّل ولاية تحرك قافلة إسناد لمتحركات دارفور إلى جانب متابعة تحريك القوافل لولاية الخرطوم.

وقدّم الأستاذ أحمد حامد أحمد يس، المدير العام لوزارة التّربية والتّعليم، الوزير المُكَلّف، التّهنئة للطّلّاب والمدارس المتفوقّة وقال إنّ امتحانات الشّهادة الثّانويّة تمثّل العقدة بين التّعليم العام والتّعليم العالي .

وأضاف أنّ ولاية نهر النّيل تمثّل مصدر فخر وإعزاز لإسهامها في استقرار مسيرة التّعليم وقيام الامتحانات وتقدّم في هذا الصّدد بالتّحيّة للمعلّمين والمعلّمات لقبولهم التّحدي مؤكّداً بأنّهم هم السّند الحقيقي لملحمة التّعليم التي قادها بحنكة واقتدار الوزير الرّاحل محمود سر الختم الحوري والقيادات التّعليميّة من بعده.

وأكّد الأستاذ أحمد حامد أنّ ولاية نهر النّيل تعتبر كل الطّلاب هم أبناء الولاية دون تمييز بين الوافدين والمقيمين داعياً الجميع لمضاعفة الجهود من أجل مواصلة تحقيق النتائج المتميّزة.

وأكّد الأستاذ محمّد عبّاس، المدير التّنفيذي لمحليّة عطبرة اهتمام محليّته بالتّعليم والعمل بخطة تستوعب كل المراحل دون تمييز، وطالب إدارة المرحلة الثّانويّة بتحليل نتيجة هذا العام والعمل وضع المعالجات المناسبة .

وأعلن تبرعه بتكريم المتفوّقين بمدرسة الخدمات والمساهمة في مشروع صيانة المدرسة كما تبرع بمبلغ (خمسمائة) ألفا للطّالب المتفوّق بمدرسة عطبرة الصّناعية ومبلغ (مليون) جنيها للمدرسة الصّناعيّة.

وهنأ الأستاذ عبد العزيز محمد محمد بلة، الأمين المالي للهيئة النقابيّة لعمّال التّعليم بالولاية المتفوقين بالنّجاح وقال إنّ مدرسة عطبرة الصّناعيّة ظلت تتوارث التّفوّق كادراً عن كادر ، وأعلن عن تبرّع النّقابة بمبلغ( ٥٠٠) ألف للمدرسة الصّناعيّة و(١٠٠)ألف للطّالب محمد المعتصم أوّل المساق الصّناعي بالسّودان.

وحيّا الأستاذ جعفر إدريس مصطفى، مدير الإدارة العامّة للتّعليم الثّانوي بولاية نهر النّيل المعلّمين والمعلّمات على امتداد الولاية والبلاد مشيراً لدورهم الكبير في صناعة الأجيال وبناء البشر وقال إنّ هذه النتيجة تعدُّ مفخرة للولاية ولمحليّة عطبرة.

هذا وقد تحّدث من خلال جولة التهنئة للمتفوّقين الأساتذة عبد العظيم محمد عوض الكريم، مدير الشؤون الماليّة والإداريّة بوزارة التّربية والتّعليم، والخبير التّربوي عمر علي كرموش، والأستاذ عصام محجوب، مدير المرحلة الثّانويّة محليّة عطبرة مشيدين بالنّجاحات التي تحقّقت ومطالبين بصيانة وتأهيل مباني مدرسة الخدمات عطبرة باعتبارها من المدارس الكبيرة التي من الممكن أن تستوعب أكبر عدد من الطّلّاب.

كما شارك في الجولة الأستاذ فتح الرّحمن غطّاس، مدير الإدارة العامّة للإعلام بالولاية.