شرطة مرور اقليم النيل الازرق تدشن أسبوع المرور العربي بتشريف حاكم الاقليم المكلف

دشن العميد/ جعفر جاكلو لاديك حاكم إقليم النيل الأزرق المكلف وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية برئاسة شرطة المرور بالإقليم الإحتفالات بمناسبة إسبوع المرور العربي الذي يجيء تحت شعار (تمهل أمامك حياة ) بحضور مدير شرطة الاقليم وقادة الاجهزة العسكرية والأمنية ومدراء الدوائر والإدارات العامة والمتخصصة وضباط وصف ضباط وجنود المرور.

وأكد الحاكم المكلف أهمية رجل المرور في تحقيق السلامة العامة وحماية وتأمين مستخدمي الطريق، ودعا المواطنين للإستفادة من التخفيضات التي تمت في المعاملات المرورية خلال فترة الإحتفالات بإسبوع المرور العربي، ووجه منسوبى شرطة المرور إلى ضرورة مضاعفة الجهود من أجل مراقبة حركة الآليات والمركبات في ظل الظروف الماثلة

من جانبه أكد اللواء شرطة/ نصرالدين محمد عبدالعليم مدير شرطة الإقليم أكد إلتزام الشرطة بالمحافظة على سلامة مستخدمي الطريق من الأذى والحوادث من خلال التركيز على سلامة المركبة والسائق والطريق والعوامل البيئية المحيطة .

ووجه منسوبي شرطة المرور لأهمية الإنتشار الجغرافي على مستوى الطرق بالإقليم وزيادة جرعات التوعية والتثقيف بأهمية التقيد بالضوابط المرورية والمحافظة علي السلامة العامة.

العقيد شرطة/ عبدالله خميس مصطفى مدير شرطة المرور بالإقليم قال في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة أن الإحتفالات بمناسبة إسبوع المرور العربي تجيء هذا العام بالتركيز على إعتماد تخفيض الرسوم الخاصة بالمعاملات المرورية بنسبة 50% الى جانب تقديم الإرشادات المرورية بالمدارس ومواقف ومحطات المواصلات بجانب تفقد ودعم أسر الشهداء والمصابين والاسرى والإهتمام بشريحة المتقاعدين .