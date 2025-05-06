“لتحسين مستوى دخل الفرد بالولاية”.. والي سنار يبحث السبل الكفيلة لدخول النشاط التعديني لولايته

بحث والي سنار اللواء ركن معاش الزبير حسن السيد مع وزارة المعادن ببورتسودان السبل الكفيلة لدخول النشاط التعديني لولاية سنار والتنقيب عن المعادن.

وقال والي سنار إن لقائه مع وزير المعادن شدد على ضرورة جذب الاستثمار في مجال المعادن لرفع إقتصاد الولاية والاهتمام بقضايا التعدين والمساعدة في تطوير الأداء ووضع السياسات والإجراءات المتعلقة بالنشاطات التعدينية التي تساهم في دفع عجلة الاقتصاد بولايته ورفع الاقتصاد الكلي للدولة فضلًا عن تحريك العمالة لتحسين مستوى دخل الفرد بالولاية.

وتجدر الإشارة إلى أن ولاية سنار بها مسوحات ودراسات جيولوجية وخرائط توضح أنها غنية بالمعادن وتبحث عن إستثمارات في هذه المجال.